Робби Уильямс и Джейсон Деруло: кто из западных звезд может посетить Россию

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что вслед за выступление 26 сентября в Москве американского певца Джейсона Деруло в Россию могут приехать и другие зарубежные звезды — например, Робби Уильямс или Барри Манилоу, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Если мы говорим о тех западных артистах, которые первыми захотят приехать с гастролями в нашу прекрасную страну, то это в первую очередь величайший шоумен Барри Манилоу, который является также американским эстрадным певцом и автором песен, и британский певец и актер Робби Уильямс», — сказал шоумен.

По его словам, визит в Россию хотя бы одного иностранного исполнителя провоцирует эффект домино.

Как только один артист посещает страну, другие начинают проявлять интерес и стремятся последовать его примеру, пояснил он.

Продюсер считает это свидетельством того, что зарубежные музыканты испытывают ностальгию по российской публике, известной своей щедростью.

