Резиденция Деда Мороза откроется в Чехове 1 декабря

С 1 декабря в городском парке культуры и отдыха Чехова откроется «Резиденция Деда Мороза». Это место, где дети и взрослые могут окунуться в атмосферу праздника и волшебства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В прошлом году «Резиденция Деда Мороза» вошла в число лучших резиденций региона и была отмечена дипломом и знаком качества «Дед Мороз рекомендует». Это признание подтверждает высокое качество организации и разнообразие программ, предлагаемых посетителям.

В декабре по выходным в павильоне резиденции будут проходить творческие мастер-классы. Дети и взрослые смогут научиться создавать новогодние поделки и украшения. Также можно будет написать письмо Деду Морозу и опустить его в «сказочный» почтовый ящик, установленный рядом с резиденцией. Все письма обязательно будут переданы адресату — главному Деду Морозу в Великом Устюге.

Посещение «Резиденции Деда Мороза» — это отличный способ создать праздничное настроение и получить незабываемые впечатления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.