Режиссер «Питер FM» рассказала, почему ремейки бессмысленны

Как отметила режиссер, после выхода фильма у команды начались постоянные гастроли, и они шутили о том, что будут снимать «Питер FM. 20 лет спустя». Тогда это означало, что второй части не будет, но будет «20 лет спустя», однако это была всего лишь шутка. Всерьез команда о продолжении даже не задумывалась.

Сейчас в современном мире появилась тенденция — «продолжать» какие-то законченные истории, снимавшиеся 20 лет назад. Ярким примером служит «Дьявол носит Prada». Для Бычковой такая мода не понятна.

«Я этого не понимаю. Есть же миллион историй — зачем возвращаться к старым? У меня никогда не было желания „продолжить“ какой-то свой фильм. Или чужой. Хотя я сняла „Еще один год“, который как будто бы ремейк, но на самом деле, конечно, нет», — заявила она.

О ремейке на «Питер FM» Оксана узнала из новостей, которые начали пересылать ей друзья после интервью Толстунова о подготовке к фильму, сама она сейчас не следит за киноисточниками. Более того, режиссер отметила, что участвовать в съемках этого фильма ей и ее знакомой, которая хорошо знакома с оригиналом, никто не предлагал.

Даже если бы предложение поступило, Бычкова заявила, что, вероятно, отказалась бы, что говорит об ее отношении к подобным проектам. За последнее время ей поступало много разных предложений, но она поучаствовала только в одном — кино для трехлетних детей. Ей было интересно освоить интеграцию 3D в игровое кино.