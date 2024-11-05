Режиссер Кустурица рассказал о своих следующих фильмах

Эмир Кустурица после представления своей первой автобиографической книги «Мятежный ангел» в Доме книги рассказал о будущих фильмах, и уже на следующее утро он вылетел обратно в Сербию, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Кустурица подтвердил, что его следующий фильм будет снят в жанре «черной» комедии по роману «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Он описал его как трагическую и смешную историю молодого режиссера, который хочет снять фильм, но ему необходимы деньги.

Жизненные обстоятельства сводят режиссера с богатым человеком, который предлагает ему 500 000 долларов в обмен на убийство своей жены. Кустурица отметил, что хочет снять некую «модельную» версию произведения Достоевского, которая будет основана на мотивах, которые наиболее актуальны и значимы в нашем мире, таких как стремление каждого человека к богатству и славе, и деньги, становящиеся сильным мотивом для поступков людей.

Кустурица также сообщил, что он работает над фильмом по книге «Лавр» Евгения Водолазкина, который сам выбрал его в качестве режиссера. Кустурица заявил, что очень удивлен, что на него был брошен выбор таким замечательным современным русским писателем.

Он также подтвердил, что планирует снять фильмы по произведениям Льва Толстого, Николая Гоголя и Федора Достоевского.

«Планирую, что до конца своей жизни сниму фильмы по трем лучшим произведениям русской литературы. Если получится один фильм, то хорошо. Если все три — еще лучше! Главное, чтобы не два», — заключил режиссер.