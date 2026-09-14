Ретровыставка «Автопати» прошла в Наро-Фоминске

Ретровыставка «Автопати» объединила 25 автомобилей и мотоциклов на пешеходной улице Ленина в Наро-Фоминске. Гости увидели модели, представляющие более века отечественной автомобильной истории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ретровыставка «Автопати» прошла в парке Победы и на пешеходной улице Ленина в Наро-Фоминске. В экспозицию вошли 25 автомобилей и мотоциклов местных коллекционеров и автолюбителей из других регионов.

Традиция автомобильных выставок в городе началась в 1979 году, когда у Наро-Фоминского краеведческого музея состоялся смотр-конкурс самодельных машин. В 2024 году в парке Победы впервые провели «Автопати» с автопробегом 19 ретроавтомобилей. В этом году формат изменили на выставочный.

Самым старым экспонатом стал «Руссо-Балт» 1912 года, самым молодым — Tagaz 2014 года выпуска. Также посетители увидели «Победу», ИЖ-49 1953 года, «Москвич-410», «Волгу» 1959 года, «Жигули», «Ниву», «Москвич-2140» и ИЖ «Планета-5».

Владельцы автомобилей разыскивают редкие экземпляры и оригинальные детали, восстанавливают технику до заводского состояния и возвращают ее на дороги. Посетители фотографировались у знакомых моделей и вспоминали семейные поездки на машинах советского времени.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.