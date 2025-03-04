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Рэперу Вите Матанга грозит 6 лет тюрьмы из-за оскорбления полицейских в треке

Полиции и Генпрокуратуре явно не понравился трек рэпера Вити Матанга «Гаити». Теперь исполнителю грозит до шести лет лишения свободы из-за оскорбления представителей власти, сообщает Mash .

Проверку провели сразу по двум статья УК РФ. Одна из строчек, где рэпер неуважительно отзывается о полиции, возмутила председателя общественного движения «Отцы России» и бывшего сотрудника МВД Андрея Згонникова.

Он обратился к экс-коллегам с требованием проверить Матанга по статьям об оскорблении представителя власти и унижении человеческого достоинства. От рэпера требуют заменить скандальную строчку и принести публичные извинения.

Ранее рэпера Oxxxymiron* (Мирона Федорова) обвинили в растлении несовершеннолетних. О таких случаях рассказали героини подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой.

* Признан в РФ иностранным агентом.