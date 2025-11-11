Рэпер P Diddy работает помощником священника в колонии в Нью-Джерси

Рэпер и продюсер из США P. Diddy (Шон Комбс), которого посадили в тюрьму на четыре года, устроился помощником священника в тюрьме Форт-Дикс в американском штате Нью-Джерси. Об этом телеканалу CBS News рассказали источники, сообщает ТАСС .

Заключенные, которые работают на подобной должности, следят за библиотекой в церкви. Также они делают уборку в кабинете священника и оказывают ему помощь при ведении учета.

Должность считается престижной. В большинстве случаев заключенные получают отдельный кабинет, в котором установлен кондиционер.

Также священники делятся с помощником едой после проведения религиозных церемоний.

3 октября нью-йоркский суд приговорил P. Diddy к более, чем четырем годам тюремного заключения за перевозку людей для занятия проституцией. Адвокаты рэпера просили назначить 14 месяцев тюремного срока. Прокуратура требовала более 11 лет.

В июле присяжные признали рэпера виновным по двум эпизодам перевозки людей для занятия проституцией. При этом они посчитали, что Комбс невиновен в более тяжелых преступлениях, из-за которых его могли посадить на пожизненное, то есть, в вымогательстве и торговле людьми.

