Раскрыта стоимость увеличения члена в дубайской медклинике Нурлана Сабурова

Комик Нурлан Сабуров собирается открыть бизнес по увеличению членов и оказанию других медицинских услуг для мужчин в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. Он вошел в долю медицинского центра, сообщает Mash .

Перед тем, как начать вести бизнес, комик проверил, как все работает, самостоятельно. Он сделал чекап по урологии в этом медицинском центре в Алма-Ате.

В клинике предоставляют разнообразные услуги. Там можно увеличить член, сделать пластику уздечки, обрезание. Также предоставляют консультации с психологом, урологом и сексологом. Наиболее популярная услуга — увеличение члена с помощью гиалуроновой кислоты.

Операции проводятся за один день под наркозом. Стационар отсутствует. Доктора предупреждают, что после манипуляций может возникнуть боль. Однако эффект останется на 12-15 месяцев.

За увеличение члена просят 90 тыс. Обрезание стоит 52 тыс. Пластика уздечки и возвращение чувствительности стоит 87 тыс.

Клиника заработала летом 2025 года в Алма-Ате. В июне откроется в Астане. Осенью 2026 заработает в Дубае. Сабуров будет ее лицом и амбассадором за границей.

