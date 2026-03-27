Раскрыта стоимость увеличения члена в дубайской медклинике Нурлана Сабурова
Комик Нурлан Сабуров собирается открыть бизнес по увеличению членов и оказанию других медицинских услуг для мужчин в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. Он вошел в долю медицинского центра, сообщает Mash.
Перед тем, как начать вести бизнес, комик проверил, как все работает, самостоятельно. Он сделал чекап по урологии в этом медицинском центре в Алма-Ате.
В клинике предоставляют разнообразные услуги. Там можно увеличить член, сделать пластику уздечки, обрезание. Также предоставляют консультации с психологом, урологом и сексологом. Наиболее популярная услуга — увеличение члена с помощью гиалуроновой кислоты.
Операции проводятся за один день под наркозом. Стационар отсутствует. Доктора предупреждают, что после манипуляций может возникнуть боль. Однако эффект останется на 12-15 месяцев.
За увеличение члена просят 90 тыс. Обрезание стоит 52 тыс. Пластика уздечки и возвращение чувствительности стоит 87 тыс.
Клиника заработала летом 2025 года в Алма-Ате. В июне откроется в Астане. Осенью 2026 заработает в Дубае. Сабуров будет ее лицом и амбассадором за границей.
