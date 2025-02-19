Раскроют правду о смерти актера: вышел трейлер фильма про Мэттью Перри

В свет вышел трейлер документального фильма Роберта Палумбо «Мэттью Перри: Голливудская трагедия». Создатели обещают раскрыть в ленте всю правду о смерти знаменитого актера, сообщает Peopletalk .

В создании фильма участвовали коллеги и друзья Перри, а также голливудские инсайдеры и представители правоохранительных органов. Они расскажут подробности о жизни актера.

В фильме появятся даже Морган Фэйрчайлд, сыгравшая мать Чендлера Бинга (персонаж Перри — ред.) в «Друзьях», и прокурор США Мартин Эстрада.

Как заявляли создатели проекта, для написания сценария изучались психологические портреты дилеров, недобросовестных врачей.

О работе над лентой стало известно в сентябре прошлого года. Фильм о Перри выйдет на экраны 25 февраля.

Актер скончался 28 октября 2023 года. Его тело нашли в джакузи. Предполагалось, что Перри погиб по случайности, но затем выяснилось, что он умер от воздействия препарата, который получал незаконно от дилеров. Вводил звезде вещество его личный помощник, он уже признал вину.