Раменский округ открыл прием заявок на фестиваль «Танцпол везде»

Фестиваль-конкурс «Танцпол везде» пройдет 5 апреля в Раменском округе, заявки на участие принимают до 25 марта. К участию приглашают жителей от 4 лет, включая сольных исполнителей и коллективы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Культурно-досуговый центр «Гжельский» при поддержке комитета по культуре и туризму проводит открытый хореографический фестиваль-конкурс «Танцпол везде». Проект направлен на поддержку любительского творчества и создание площадки для творческого роста танцоров разных возрастов.

В конкурсе могут участвовать дети от 4 лет, школьники, студенты и взрослые исполнители, а также смешанные коллективы. Программа охватывает классический и народный танец, современные направления — джаз, модерн, контемпорари, эстрадные номера и уличные стили. На сцену выйдут солисты, дуэты и ансамбли.

Заявки принимают до 25 марта по электронной почте info.gzhelsky@yandex.ru. Сам конкурс и церемония награждения победителей состоятся 5 апреля. С положением о фестивале и формой заявки можно ознакомиться по ссылке, указанной организаторами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.