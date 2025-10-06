Раменский городской парк приглашает на семейные развлечения

Раменский городской парк подготовил насыщенную и интересную программу для жителей и гостей города на выходные с 10 по 12 октября, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В течение трех дней здесь пройдут разнообразные мероприятия, которые понравятся и детям, и взрослым.

10 октября в 16:00 стартуют веселые старты для детей на детской велотрассе — активные игры и соревнования, которые подарят радость и заряд энергии. Сразу после этого, в 16:35, маленьких гостей ждет детская анимационная программа, наполненная увлекательными играми и веселыми персонажами. Завершится день творческим мастер-классом «Мастерим своими руками» в творческой мастерской, где ребята смогут проявить фантазию и создать уникальные поделки.

11 октября утром с 9:00 до 10:00 пройдет традиционная еженедельная дружеская пробежка на 5 км под названием «5 Верст» на велолыжероллерной трассе — отличная возможность поддержать форму и познакомиться с единомышленниками. Вечером, с 18:00 до 19:00, на площади «Лира» всех желающих ждут ретро-танцы — отличный способ весело провести время и погрузиться в атмосферу прошлых десятилетий.

12 октября с 14:30 начнется серия подвижных игр для детей на детской велотрассе, где малыши смогут активно и с пользой провести время. В 15:05 стартует спортивная игровая программа, которая поможет развить ловкость и командный дух. В завершение дня, в 15:45, снова открыт творческий мастер-класс «Мастерим своими руками» в творческой мастерской — прекрасная возможность для детей раскрыть свои творческие способности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.