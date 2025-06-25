Путин считает важным строительство культурных и музейных центров в России

Президент России Владимир Путин считает создание в РФ культурно-образовательных и музейных комплексов масштабным и важным проектом. Он реализуется с 2018 года, сообщает РИА Новости .

С того времени в России создают выставочные пространства, хореографические, художественные школы. Также открываются театральные залы, напомнил Путин.

Проект был придуман, чтобы культурная жизнь россиян стала более доступной. Появились различные творческие события, мастер-классы и лекции. Такие действия предпринимаются для того, чтобы жители РФ имели возможность даже в собственном регионе обучиться нужной творческой профессии.

«Целый ряд объектов в составе новых комплексов уже действует: это образовательные площадки с отлично оборудованными аудиториями и помещениями для репетиций, где сотни ребят обучаются хореографии, музыке, сценическому мастерству», — заявил Путин.

Такое заявление глав государства сделал в среду на совещании о ходе создания в РФ культурно-образовательных и музейных комплексов. Его проводили в формате видеоконференцсвязи.