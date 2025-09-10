Пугачева рассказала о встрече с Кириенко перед признанием Галкина* иноагентом

Известная певица Алла Пугачева в большом интервью журналистке Екатерине Гордеевой* на YouTube рассказала о последней встрече с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко перед признанием супруга и юмориста Максима Галкина* иноагентом.

По ее словам, встреча с Кириенко состоялась за два дня до признания Галкина* иностранным агентом. При этом замглавы администрации главы государства уверял, что у властей РФ нет претензий к звездной семьей. После этого Алла Борисовна поцеловала Кириенко на прощание, сказав: «Пока, Сережа».

При этом общие знакомые утверждали, что Галкин* оказался в списке из-за разногласий между Минюстом и российскими властями. Однако Пугачева уже не верила в эти объяснения.

Пугачева добавила, что после признания Галкина * иноагентом дети столкнулись с травлей в школе. Их называли детьми шпионов. В результате Пугачева решила взять детей и 30 тыс. долларов, а затем уехала из России, несмотря на отсутствие заранее подготовленного плана и паспорта другой страны.

*Признаны в России иностранными агентами.