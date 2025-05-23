В США начали тихо отказываться от бойкота всего русского. Amazon приобрел документальный сериал «Тайны Карениной» и фильм о фигуристе Романе Костомарове — «Рожденный дважды». Оба проекта были сняты при поддержке Института развития интернета, а права на них зарубежным платформам передала российская компания Slon Sales House, сообщает «Царьград» .

После начала СВО в Европе и Америке активно заявляли об «отмене» русской культуры — от фильмов до языка. Доходило до абсурда: людей могли не обслужить в магазине за русскую речь. Однако спустя три года стало ясно — от культурного бойкота выиграли немногие.

Теперь на Западе об этом стараются не вспоминать. Более того, крупнейшие платформы, в том числе Amazon и FAWESOME.tv, возвращают к себе российские фильмы и сериалы. «Тайны Карениной» и фильм о Костомарове первыми покажут в Северной Америке, затем — и на других рынках.

Как бы ни складывалась политическая повестка, интерес к русскому кино за рубежом сохраняется.