Прототип спутника за три дня: чем удивляют участники «Хайтек 2024»

В Екатеринбурге активно проходит Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек». Участникам приходится работать в ускоренном режиме: всего за несколько дней инженеры должны выполнить задачи, которые обычно занимают около месяца. Соревнующиеся разрабатывают прототипы фрезерных станков, используя 3D-принтер для печати деталей, которые затем отливают из силикона и пластика, фрезируют и окрашивают, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Лаборанты химического анализа исследуют содержание в образцах таких металлов, как цинк и медь. Каждое действие участников находится под вниманием экспертов.

В течение трех дней команды инженеров должны спроектировать, создать и собрать прототип спутника, способного обнаруживать и захватывать обломки космического мусора на орбите. Также работают и специалисты из гуманитарной сферы, в частности интернет-маркетологи, задача которых состоит в выявлении уязвимостей в проекте, формулировании предложений для клиентов и разработке стратегии продвижения.

Крупнейшие корпорации и холдинги страны, такие как «Росатом», «Роскосмос», «Ростелеком» и «ЕВРАЗ», представили своих лучших сотрудников. Участники соревнуются в 28 компетенциях, основанных на запросах предприятий для оптимизации производственных процессов.

Победители «Хайтек 2024» вернутся домой не только с новыми технологическими решениями, но и с денежными призами. Чемпионат продлится до 15 ноября.