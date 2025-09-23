Против Пугачевой подготовили иск в суд после ее скандального интервью

Бородин подготовил иск в суд против Пугачевой после ее слов о Дудаеве

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал, что уже подготовил иск в суд против народной артистки СССР Аллы Пугачевой после ее скандального интервью.

«Иск против Пугачевой подготовлен. Завтрашний день ознаменуется его подачей в суд», — написал Бородин в Telegram-канале.

Поводом для этого стало интервью Пугачевой журналистке Екатерине Гордеевой*. В нем артистка не только выступила в поддержку Украины, но и назвала лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева «интеллигентным и порядочным» человеком. Исполнительница извинилась перед его супругой, что не смогла ничего сделать, чтобы он остался в живых. За эти слова певице грозит пять лет тюрьмы.

В 1990-е годы Дудаев возглавлял чеченских сепаратистов, которые противостояли российским федеральным силам. Его ликвидировали в 1996 году недалеко от чеченского села Гехи-Чу.

*Физлицо признано иностранным агентом на территории России.

