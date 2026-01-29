сегодня в 19:32

Против Антона Долина* утвердили обвинение и направили дело в суд

Прокуратура Савеловского района утвердила обвинительное заключение по делу кинокритика Антона Долина*. По данным московской прокуратуры, Долин* обвиняется в нарушении закона об иностранных агентах, сообщает газета «Известия» .

50-летнему Антону Долину* предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за уклонение от исполнения обязанностей, установленных законодательством РФ для иностранных агентов.

Несмотря на двукратное привлечение к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, Долин* продолжал распространять материалы в соцсетях, не указывая, что они произведены или распространены лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Уголовное дело передано в суд для судебного разбирательства, обвиняемый объявлен в розыск. В отношении Долина* заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

*Признан в РФ иноагентом.

