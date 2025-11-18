Прости меня, мой Mercedes: Земфира* продала свою иномарку

Mercedes C200 4matic, принадлежащей певице Земфире*, был продан в ноябре после проведенного техобслуживания, сообщает SHOT .

Иномарку артистка купила в июле 2016 года. На седане она ездила до 2022 года, а затем уехала из РФ. До этого Земфира* насобирала 625 штрафов более чем на 837 тыс. рублей. Последний был в 2022 году за неоплату парковки.

В начале ноября 2025 года певица решила продать машину. Mercedes прошел техобслуживание, в авто заменили масло в двигателе, фильтр и провели другие работы. В тот же день машину продали. Предварительно, за автомобиль новый хозяин заплатил около 3,5 млн рублей.

Ранее артистка избавилась от квартиры, жилье она переписала на подругу — Ренату Литвинову.

Летом этого года у Земфиры* нашли долг перед ФНС. Артистку искали приставы из-за задолженности за капитальный ремонт.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ.

