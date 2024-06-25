Прослушивания актеров состоялись в Московском областном театре драмы и комедии

В Московском областном театре драмы и комедии прошли первые прослушивания профессиональных артистов. Свыше 300 заявок поступило от выпускников театральных вузов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Первая волна прослушиваний состоялась 22 и 23 июня на сцене театра. Свои таланты представили свыше 60 артистов. Они читали басни, отрывки драматургических произведений, исполняли песни и танцы.

«Это важная традиция, которую мы проводим ежегодно. В позапрошлом году благодаря прослушиваниям наша труппа увеличилась на 12 человек, в прошлом к нам пришли 2 молодых артиста. И все сразу включились в работу. Результат этого года мы увидим уже этой осенью, когда откроем юбилейный 95-й театральный сезон», — отметил художественный руководитель театра Михаил Чумаченко.

Вторая волна прослушиваний пройдет с 1 по 6 августа 2024 года. Для участия необходимо подготовить отрывок из пьесы и чтецкую программу. Резюме, видеовизитка и фотографии принимаются на почту artist@motdik.ru

Московский областной театр драмы и комедии является единственным государственным профессиональным театром, расположенным на территории Московской области. В настоящее время в труппе театра служит 41 артист, из которых 8 являются заслуженными артистами Российской Федерации, 8 — заслуженными артистами Московской области, а также 6 приглашенных артистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.