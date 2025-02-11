Прощание с Олегом Стриженовым состоится 12 февраля в Москве

Все желающие смогут прийти на прощание с Олегом Стриженовым в Москве 12 февраля

Церемония прощания и отпевание народного артиста СССР Олега Стриженова состоится в храме Святителя Николая на Трех Горах в Краснопресненском районе Москвы. Попрощаться с актером смогут все желающие, сообщает ТАСС .

«Отпевание и прощание пройдет завтра, 12 февраля, в 12:30 в храме Святителя Николая на Трех Горах», — сказал сын артиста Александр Стриженов.

Он добавил, что место последнего упокоения Олега Александровича пока не выбрано, в настоящее время рассматриваются варианты Новодевичьего и Троекуровского кладбищ.

Олег Стриженов скончался 9 февраля в столичной больнице в возрасте 95 лет. Народный артист был госпитализирован в тяжелом состоянии с ишемическим инсультом.

Актер получил широкую известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Звезда пленительного счастья», «Сорок первый», «Овод», «Мексиканец», «Командир», «Вместо меня» и др. Всего в профессиональной карьере Олега Стриженова более 30 киноролей.