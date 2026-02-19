Пропаганду ЛГБТ* не нашли: роман Бакмана вернули в продажу в РФ
В России вернули в продажу роман шведского писателя Фредрика Бакмана «После бури», который ранее заподозрили в пропаганде ЛГБТ*, сообщает «Осторожно, новости».
Книжным магазинам РФ пришлось временно убирать произведение с полок, пока проводилась проверка. По ее результатам в романе «признаков пропаганды нетрадиционных* сексуальных отношений» не нашли.
Уведомление об этом поступило в Российский книжный союз. Роман «После бури» вернули в продажу.
В компании «Литрес» отметили, что обложка книги и информация на странице произведения в сервисе содержит «необходимую в данном случае возрастную маркировку 18+».
Российские правоохранители заинтересовались тремя книгами из одной серии: «Медвежий угол», «Мы против вас» и «После бури». Их проверяли на пропаганду ЛГБТ* (ст. 6.21 КоАП РФ).
*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
