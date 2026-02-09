Прокуратура инициировала уголовное преследование Слепакова*
Фото - © DedaSasha. Собственная работа, CC BY-SA 4.0
Столичные прокуроры инициировали уголовное преследование юмориста-иноагента Семена Слепакова*. Сейчас артист находится за пределами России, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
46-летнего Слепакова* дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение деятельности иностранного агента. С 2025 года юморист продолжает распространять материалы в Сети без пометки, что они созданы иноагентом.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где решат вопрос об уголовном преследовании Слепакова* по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ.
Ранее стало известно, что Слепаков*, уехавший в Израиль после начала СВО, за два года заработал около 2 млн рублей на вкладах в российских банках. Шоумен продолжил доверять банкам в РФ и внес на вклады 25,7 млн рублей под проценты.
* Физлицо признано иноагентом на территории России.
