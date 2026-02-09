Прокуратура инициировала уголовное преследование Слепакова*

46-летнего Слепакова* дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение деятельности иностранного агента. С 2025 года юморист продолжает распространять материалы в Сети без пометки, что они созданы иноагентом.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где решат вопрос об уголовном преследовании Слепакова* по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ.

Ранее стало известно, что Слепаков*, уехавший в Израиль после начала СВО, за два года заработал около 2 млн рублей на вкладах в российских банках. Шоумен продолжил доверять банкам в РФ и внес на вклады 25,7 млн рублей под проценты.

* Физлицо признано иноагентом на территории России.

