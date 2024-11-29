Проект «Поющие мосты» стал обладателем премии «Петербург и петербуржцы»

Вечером 29 ноября «Петербургский дневник» был удостоен премии «Петербург и петербуржцы». Издание стало победителем в категории «Событие года», получив награду за проект «Поющие мосты», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Данный проект «Петербургский дневник» реализует с 2016 года при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

В следующем году проект «Поющие мосты» отметит свой юбилей — десять лет. За это время его посетили более 20 миллионов горожан и туристов, поделился главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

«Для нас большая честь, что город доверил нам право проводить „Поющие мосты“, которые, по словам губернатора Александра Беглова, стали одной из визитных карточек нашего города», — добавил он.

Премия «Петербург и петербуржцы» проводится при поддержке городских властей уже в восьмой раз. Награды вручаются гражданам, событиям и инициативам, способствующим развитию Северной столицы.