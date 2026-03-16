Проект музея в Егорьевске выиграл грант фонда Потанина

Проект Егорьевского историко-художественного музея стал победителем конкурса «Индустриальный эксперимент — 2025/2026» благотворительного фонда Владимира Потанина. В номинации «Новая высота» отмечена инициатива по созданию экспозиции в часовой башне исторического центра города, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект «Хлудовы. От ремесла к искусству» вошел в число 22 победителей конкурса по сохранению и ревитализации объектов промышленного наследия. В 2025–2026 годах инициативы реализуют в 15 регионах России.

В Егорьевске планируют освоить главный корпус часовой башни. На четырех этажах создадут экспозицию, посвященную предпринимателям и меценатам братьям Хлудовым. Центральным элементом станет инсталляция из полотен ткани, которые поднимутся от вала ткацкого станка на высоту четырех этажей.

Один из холстов будет использоваться как экран для проекций об истории благотворительной деятельности Хлудовых, их коллекциях живописи, рукописных и старопечатных книг, позднее вошедших в собрание Третьяковской галереи. Также планируется задействовать пятый–седьмой этажи и смотровую площадку. С нее посетители смогут через бинокуляры увидеть бывшее село Высокое XVI века, ставшее Егорьевском, городскую площадь XIX века и панораму городской жизни в формате 3D.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.