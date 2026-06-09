Проект «КАРДО» пригласил жителей Подмосковья на конкурс

сегодня в 18:41

Атлеты, танцоры, музыканты, художники и организаторы событий из Московской области могут подать заявки на девятый сезон международной премии «КАРДО». Проект принимает любителей и профессионалов с 14 лет, сообщает пресс-служба организаторов.

«КАРДО» — премия уличной культуры и спорта Президентской платформы «Россия — страна возможностей». С 2018 года ее участниками стали более 225 тысяч человек.

В новом сезоне заявлены пять конкурсов: соревнования, видеоконкурс, премия за вклад в индустрию, конкурс общественных проектов и конкурс молодых дизайнеров уличной одежды. Соревнования пройдут по 13 направлениям, включая BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг, фриран и роллерблейдинг.

Участники смогут пройти онлайн-отбор и очные этапы. Соревнования проведут в любительской и профессиональной лигах, обе доступны онлайн и офлайн.

В прошлом сезоне жители Московской области подали 206 заявок. Пять представителей региона стали победителями и финалистами, включая Алмаза Охотникова, Виталия Зуева, Кирилла Ботнарюка, Виталия Кокарева и Ивана Воронова.

Победители получат обучение, наставничество, профессиональное сопровождение и денежные призы. Также они смогут претендовать на гранты до 1,5 млн рублей от «Росмолодежь.Гранты».

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