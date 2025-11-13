Продлена выставка «Вечный капитал Анны Мараевой» в Подмосковье

В Серпуховском историко-художественном музее продлена работа выставки «Вечный капитал Анны Мараевой» до 12 апреля 2026 года. За время работы выставку уже посетили около 28 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Анна Васильевна Мараева — серпуховская купчиха первой гильдии, владелица текстильных фабрик, благотворительница, собирательница старинных книг, рукописей и икон, обладательница известного собрания живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Ее коллекции легли в основу Серпуховского музея.

В экспозиции представлены около 200 экспонатов, среди которых: фотографии и документы, иконы и предметы религиозного назначения, живопись, графика, скульптура, мебель, фарфор, одежда, книги и многое другое. Почти все они редко экспонируются.

Посетители выставки смогут познакомиться с личностью, жизнью и судьбой А. В. Мараевой. Кроме этого, гости музея узнают о культурной среде русского общества конца XIX — начала XX в.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.