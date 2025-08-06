Продюсер объяснила, почему мировые звезды отказываются от концертов в России

Известные исполнители мирового масштаба, такие как Бейонсе и Дженнифер Лопес, не будут давать концерты на российской территории, хотя ранее с удовольствием бы выступили перед российской публикой. Продюсер Дарья Богатырева объяснила, что, начиная с 2022 года, выступления в России стали неприемлемыми для международных звезд из-за возможного негативного влияния на их профессиональную деятельность, пишет NEWS.ru .

Богатырева отметила, что причиной отказа от концертов служит давление со стороны музыкальных компаний, крупных корпораций и общественного мнения западных стран. Именно репутационные риски делают невозможным приезд популярных зарубежных артистов в Россию.

По словам Богатыревой, после 2022 года зарубежные звезды первой величины не могут выступать в России без серьезных последствий для своей карьеры. Западное общество воспринимает такие концерты как одобрение российской политической ситуации, поэтому артисты уровня Бейонсе, The Weeknd или Дженнифер Лопес отказываются от концертов, чтобы сохранить текущие контракты.

Эксперт также отметила, что организация выступлений иностранных артистов в России сталкивается с серьезными препятствиями из-за санкций. Легальное проведение концертов западных звезд невозможно, так как все финансовые операции, страховое обеспечение и транспортные вопросы нельзя решить официальным путем — многие артисты работают через банковские системы, недоступные в РФ.

По мнению Богатыревой, информация о возможных концертах зарубежных звезд зачастую является лишь маркетинговым ходом. Промоутеры нередко намеренно запускают подобные новости для привлечения внимания публики, даже когда никаких реальных переговоров не проводится, что в итоге вызывает необоснованные надежды у фанатов.