Продюсер Меладзе сообщил, что закрывает украинскую группу «ВИА Гра»

Продюсер Константин Меладзе написал в социальных сетях, что украинская поп-группа «ВИА Гра» закрылась. Вышел последний трек Galileo, который уже выложили на площадки, сообщает Starhit .

Меладзе отметил, что больше песен у «ВИА Гры» не выйдет. Он сказал спасибо всем тем, кто трудился с ним над проектом 25 лет.

Продюсер добавил, что этот период был прекрасным. Однако у него нет ностальгии по тому времени.

Ранее Константин Меладзе побоялся возвращаться в РФ совместно с братом Валерием, который приезжал, чтобы увидеть могилу отца в годовщину его смерти. Братья созвонились по видеосвязи.