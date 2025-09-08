Продюсер Лады Дэнс назвал ее долги за ЖКУ технической ошибкой

В Сети распространилась информация, что российская певица, актриса Лада Волкова, более известная как Лада Дэнс, накопила долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и штрафы ГИБДД порядка 114 тысяч рублей. Продюсер артистки Сергей Пудовкин заявил, что это, скорее всего, какая-то техническая ошибка, пишет RTVI .

«Учитывая крайне высокую востребованность певицы Лады Дэнс, ее популярность, занятость, даже сама мысль по наличию коммунальных долгов маловероятна. Но „Почта России“ иногда хромает. Может, что-то не пришло, может, квитанция какая-то уехала не туда. По-разному бывает. Думаю, что тут какой-то технический момент», — заявил продюсер певицы.

При этом, по данным СМИ, певица не оплачивает ЖКУ уже порядка восьми лет. За это время она накопила долг, сумма которого превышает полмиллиона рублей.

В отношении Лады Дэнс также открыты три исполнительных производства из-за просроченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Также против певицы возбуждены исполнительные производства за уклонение от административного наказания.