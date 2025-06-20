Продюсер Алибасов срочно обратился к врачам из-за тяжести и боли в груди

Продюсер Бари Алибасов срочно обратился к докторам из-за возможных проблем с сердцем. 78-летний основатель группы «На-На» пожаловался на тяжесть и боль в груди, отдающую в челюсть, руку и плечо, сообщает Mash .

Врачи, предположительно, обнаружили проблемы с нервами на сердце. Ряд из них не функционирует, поэтому орган сокращается в неверном ритме. В будущем доктора будут наблюдать за состоянием артиста.

При этом жена Алибасова, медсестра Елена Калинина, заявила Mash, что с мужем все хорошо, его ничего не беспокоит.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что продюсер «На-На» послал работника его юридической фирмы после того, как тот попросил денег за проведение консультации. Юрист отметил, что они начали сотрудничать с Алибасовым, когда звезду некорректно назвали в СМИ «татаро-казахским гастарбайтером».