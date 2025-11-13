«Проблемы с сексом»: специалисты объяснили экстравагантное поведение Диброва

Психолог Александр Кичаев заявил, что большой дом и секс-качели в доме телеведущего Дмитрия Диброва могут указывать на попытки компенсировать проблемы с женщинами в постели, сообщает Life.ru .

«Секс-игрушки означают, что ему не хватает личного, так сказать, собственного сексуального потенциала», — пояснил специалист.

В свою очередь, сексолог Марианна Абравитова добавила, что Дибров любит выставлять напоказ собственные эротические фантазии, но возраст уже не тот, поэтому для катания на качелях понадобится аппликатор Кузнецова.

Ранее в СМИ появились откровенные снимки телеведущего: на них Дибров ходит по улице почти обнаженным. Депутат Виталий Милонов предложил уволить артиста с работы и отправить на лечение, а также выписать ему штраф. Наркологи предположили, что Дибров в момент съемки мог быть пьян.

