Призывают вызвать опеку: в Сети вирусится самый маленький рэпер из России

Самый молодой рэпер в мире резко стал популярен в России

В интернете становится популярным самый молодой рэпер в мире — «Саундклауд ребенок». Он уже набирает миллионы просмотров и будоражит общественность — одни без ума от таланта парня, а другие просят вызвать опеку и проверить родителей, сообщает SHOT .

Мальчик опубликовал уже ряд музыкальных треков. В них «Саудклауд ребенок» признался, что всего добился самостоятельно, прогуливает школу и вешает на себя лабубу.

Настоящее имя мальчика — Артоня. По его словам, ему даже нет 10 лет.

Парень уверяет, что треки пишет самостоятельно. Он вдохновился взрослыми рэперами и их композициями про отношения с девушками, огромное количество денег и сложную жизнь музыканта.

Пока еще Артоня с концертами не выступает. Он вызывает неоднозначную реакцию у людей. Одни считают мальчика одним из самых талантливых современных рэперов, другие требуют вызвать опеку и проверить условия в семье.