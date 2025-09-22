Певица Валерия должна представлять Россию на «Интервидении 2026». При этом в РФ есть множество артистов, которые могут выступать от лица страны на подобном уровне, рассказал продюсер Иосиф Пригожин Общественной Службе Новостей .

Российские певцы долгие годы участвовали в разных международных конкурсах подобного типа. Пригожин надеется, что РФ не станет повторяться и отправлять на «Интервидение» Полину Гагарину или Диму Билана, поскольку они уже пели на «Евровидении».

«Теперь время тех, кому постоянно мешали представить Россию на мировой музыкальной арене», — сказал артист.

Пригожин надеется, что Shaman (Ярослав Дронов) не будет выдвигаться на «Интервидение 2026». Также он хочет, чтобы на песенный конкурс отправилась Валерия, поскольку «столь талантливых певиц в РФ мало».

Продюсер добавил, что представлять РФ должны только достойные артисты. За ними не должно быть замечено участие в скандалах.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.