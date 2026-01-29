Пригожин раскрыл имена звезд, которые плагиатили западных артистов

Множество российских музыкантов позаимствовали некоторые фрагменты и темы у зарубежных исполнителей. Даже отдельные культовые треки, созданные в России, демонстрируют заметное сходство с международными хитами. Об этом рассказал продюсер Иосиф Пригожин, сообщает Общественная Служба Новостей .

По мнению продюсера, в песнях порой проскальзывают элементы западного стиля.

«Давайте вспомним всемирно известный хит от Haddaway „What is Love“ и песню Лады Дэнс „Танцы у моря“ — там просто один мотив, если поочередно включать одну и вторую песню, то не сразу поймешь, где оригинал. Есть предположение, что наши повторили за западными коллегами. Кто-то считает, что даже (Игорь – ред.) Тальков грешил подобным — в песне „Я вернусь“ есть отсылки к чужому творчеству, не помню, какого характера там заимствование, но тоже вроде мотив идентичен. Как видите, даже легкие формы плагиата были в советский и позднесоветский период, а сейчас даже у наших звезд крадут мотив, поэтому никто уже не удивляется подобным явлениям, а просто подает в суд», — сказал Пригожин.

Сам продюсер полагает, что любые глобальные хиты неизбежно служат основой для вдохновения при создании новых песен с узнаваемым звучанием прошлого. По его мнению, это делается ради прибыли. Именно деньги мотивируют многих исполнителей создавать треки на базе хорошо знакомых, родных мелодий.

Ранее Иосиф Пригожин объяснил, почему в прошлом очень популярный певец Стас Михайлов больше не пользуется таким же успехом в текущем моменте. По его мнению, в настоящее время многие слушатели просто утомились от повторяющегося репертуара.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.