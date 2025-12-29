При переезде Долиной половину «Газели» заняли концертные наряды

Из столичной квартиры певицы Ларисы Долиной, расположенной в Хамовниках, уже вывезли несколько десятков ее концертных костюмов и платьев. По информации SHOT , гардероб певицы занял половину грузового автомобиля «Газель».

Как стало известно, для организации переезда из проданной матери-одиночке Полине Лурье квартиры певица воспользовалась услугами нескольких грузчиков, которые вывозят вещи на машинах марки «Газель».

Первый автомобиль прибыл приблизительно в 10:00 29 декабря. Первоначально планировалось вывезти сценическую одежду и другие вещи. Однако ее синтезатор стоимостью в миллион рублей пока остается в квартире. Его демонтаж и вынос будут производиться в завершающей стадии масштабного переезда.

Предполагается, что певица покинет квартиру Полины Лурье не ранее 5 января. Весь процесс переезда займет несколько дней.

Ранее в Сети появились фото и видео подтверждения того, что Долина начала освобождать скандальную квартиру, которую продала под влиянием мошенников, затем через суд смогла вернуть ее в собственность, но в итоге все равно потеряла жилье. Лурье не согласилась с решением суда первой инстанции о том, что квартира возвращается в собственность Долиной, а ее оставляют и без крыши над головой, и без денег. Она обратилась с жалобой в Верховный суд и в итоге выиграла дело. Суд обязал Долину покинуть квартиру Лурье.

