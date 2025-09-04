«Предводитель Ордена рогоносцев»: Дибров расскажет об измене на Первом канале

Телеведущий Дмитрий Дибров вернется в эфир Первого канала с проектом «Антропология». Темой премьерного выпуска станут «Измены в русской литературе». Судя по анонсу, Дибров порассуждает и о неверности женщин в своей жизни, в том числе о скандале с супругой Полиной Дибровой, сообщает StarHit .

Ведущий откроет новый сезон «Подкаст.Лаб». Дибров будет интервьюировать гостей при поддержке своего цифрового двойника Голубчика, созданного с помощью технологии deepfake. В финале участник получит шесть вопросов от обоих ведущих и должен будет определить, что спрашивает настоящий Дибров, а что — его клон, созданный нейросетями.

Поговорившие с Дибровым журналисты предположили, что ведущий не случайно решил затронуть тему именно измен в литературе. Ранее СМИ обсуждали, как телеведущему изменила супруга Полина, которая ушла от него к миллиардеру Роману Товстику. Звездная пара начала разводиться после 16 лет брака.

«Меня наконец породнило с Александром Сергеевичем (Пушкиным — ред.): мы оба предводители Ордена рогоносцев. Кто сказал, что люди должны жить счастливо в одном единственном браке? Так это что, я оправдываю вертихвосток?» — говорил Дибров в видеоанонсе программы.

Журналисты также сообщали, что когда об отношениях Полины Дибровой и Романа Товстика стало известно их семьям, миллиардер пришел к телеведущему и сказал ему, что «забирает его жену».