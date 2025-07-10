Представлен топ-10 лучших русских фильмов первой половины года

Редакция «Кинопоиска» подвела итоги полугодия и опубликовала список лучших отечественных фильмов, вышедших в прокат до середины июня 2025 года, сообщает «Царьград» .

Известно, что проекты выбирались путем голосования. В нем принимали участие сотрудники редакции и постоянные авторы. В выборке были представлены российские фильмы, вышедшие до середины июня 2025 года, а киноленты были отсортированы по количеству полученных голосов.

Первое место в рейтинге лучших отечественных фильмов занял драматический триллер «Кончится лето», второе — байопик с элементами рэпа «Пророк». В обоих картинах в главной роли представлен актер Юра Борисов. На третьем месте расположилась драма «Папа умер в субботу».

Сформированный рейтинг состоит из 10 позиций. Так, на четвертом месте расположилось произведение «Легенды наших предков», на пятом — «Ровесник», на шестом — «Где наши деньги?», на седьмом — «Агния», на восьмом — «Батя 2. Дед», на девятом — «На этой земле» и на десятом — «Красный шелк».