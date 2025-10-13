Представительница Раменского округа стала второй вице-мисс на конкурсе красоты

В Королеве состоялся финал конкурса красоты «Мисс Московская область-2025», где жительница Раменского Мария-Элина Широкова завоевала титул второй вице-мисс, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Учится Мария-Элина Широкова в Московской государственной академии физической культуры на тренера-преподавателя.

В течение 16 лет Мария-Элина профессионально занималась художественной гимнастикой. Она имеет звание «мастер спорта» и сейчас обучает художественной гимнастике маленьких девочек. Своим примером во всем девушка считает маму.

Финальное мероприятие прошло в яркой и торжественной атмосфере. Участницы продемонстрировали свои таланты и приняли участие в дефиле в вечерних платьях. Конкурс предоставил девушкам возможность проявить себя в различных номинациях и показать не только внешнюю красоту, но и внутренние качества.

Успех Марии-Элины Широковой стал поводом для гордости жителей Раменского округа. Участие нашей представительницы в областном конкурсе красоты подчеркивает высокий уровень подготовки и таланты молодежи региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.