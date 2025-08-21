Представители Подмосковья вышли в полуфинал конкурса «Музыка Гордых»

Подведены итоги отборочного этапа конкурса патриотической песни «Музыка Гордых». Для участия в конкурсе было подано более чем 1000 заявок, в полуфинал вышли 100 представителей из 32 регионов России, в том числе 10 участников из Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспертный совет возглавил академик Российской Академии Радио, программный директор и главный редактор «Радио „Гордость“ Константин Терехов. Конкурс проводится для того, чтобы познакомить широкую аудиторию с творчеством молодых артистов и способствовать патриотическому воспитанию молодежи.

В полуфинал вышли конкурсанты из Московской области:

Группа «Сарма 38» (Мытищи);

Карина Богданова (Химки);

Михаил Кошельков (Воскресенск);

Михаил Торохов (Подольск);

Мухамед Юмудов (Балашиха);

Дарья Редина (Лыткарино);

Арсений Торохов и Артем Панин (Подольск);

Виктория Полинская и Николай Агафонов (Подольск).

На следующем этапе, который состоится 31 августа в Нижнем Новгороде, жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева оценит творчество участников по восьми номинациям.

Конкурс организован Фондом Николая Расторгуева совместно с федеральной радиостанцией «Радио „Гордость“ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

