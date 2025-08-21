Представители Подмосковья вышли в полуфинал конкурса «Музыка Гордых»
Фото - © Пресс-служба конкурса "Музыка Гордых"
Подведены итоги отборочного этапа конкурса патриотической песни «Музыка Гордых». Для участия в конкурсе было подано более чем 1000 заявок, в полуфинал вышли 100 представителей из 32 регионов России, в том числе 10 участников из Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Экспертный совет возглавил академик Российской Академии Радио, программный директор и главный редактор «Радио „Гордость“ Константин Терехов. Конкурс проводится для того, чтобы познакомить широкую аудиторию с творчеством молодых артистов и способствовать патриотическому воспитанию молодежи.
В полуфинал вышли конкурсанты из Московской области:
- Группа «Сарма 38» (Мытищи);
- Карина Богданова (Химки);
- Михаил Кошельков (Воскресенск);
- Михаил Торохов (Подольск);
- Мухамед Юмудов (Балашиха);
- Дарья Редина (Лыткарино);
- Арсений Торохов и Артем Панин (Подольск);
- Виктория Полинская и Николай Агафонов (Подольск).
На следующем этапе, который состоится 31 августа в Нижнем Новгороде, жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева оценит творчество участников по восьми номинациям.
Конкурс организован Фондом Николая Расторгуева совместно с федеральной радиостанцией «Радио „Гордость“ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.