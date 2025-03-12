Предъявить документы потребуют при покупке билетов в театры Москвы с 15 марта

В Москве с 15 марта вводятся новые правила посещения театров и концертов. При покупке билетов понадобится документ, подтверждающий личность, сообщается на сайте мэра столицы.

Изменения вводятся для обеспечения безопасности посетителей культурных учреждений. Также они направлены на борьбу с мошенниками и перекупщиками. Благодаря инициативе билет, купленный по документу, нельзя будет передать другим лицам.

Новые правила распространятся на театры и концертные площадки, подведомственные столичному департаменту культуры. Полный их список представлен на сайте mos.ru.

При покупке билета можно будет использовать не только паспорт, но и студенческий билет, карту москвича, водительское удостоверение и т. д. При приобретении нескольких билетов нужно будет указать данные каждого посетителя.

Для прохода в культурное учреждение необходимо будет предъявить контролеру билет и оригинал любого документа, подтверждающего личность. Билеты рекомендуется приобретать на официальных сайтах учреждений культуры или на сайте одного из билетных операторов.

Ранее стало известно, что акция «Ночь театров» состоится в Москве в конце марта. Она объединит около 90 культурных площадок.