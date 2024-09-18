Праздник «Золотой кабачок» пройдет в Клину 21 сентября

21 сентября в парке «Сестрорецкий» в Клину состоится большой осенний фестиваль «Золотой кабачок». В этом году мероприятию исполняется 20 лет, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Праздник начнется в 12:00. Гостям фестиваля предложат традиционные активности: интерактивные площадки, яркие фотозоны, праздничный концерт и мастер-классы на темы осени, природы и урожая. Все желающие смогут продегустировать соления, варенья и выпечку и принять участие в конкурсе на самый тяжелый овощ-гигант.

Нововведением фестивальной программы станет ярмарка фермерской продукции, на которой будут представлены лучшие товары местных производителей. В честь юбилея для гостей парка подготовили двухметровый именинный торт.

Один из старейших фестивалей Клина постоянно трансформируется, сохраняя при этом свои уникальные черты. За свою историю он проводился на разных площадках: в Боблове, Майданове, Решетникове, Воздвиженском, Нудоли, Елгозине, Новощапове, Слободе и Высоковске.

Мероприятие организовано управлением социально-значимых проектов администрации городского округа Клин при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.