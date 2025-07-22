Праздник поэзии ждет гостей в подмосковной усадьбе Шахматово 3 августа

3 августа в усадьбах Шахматово и Тараканово музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока состоится традиционный Праздник поэзии, посвященный памяти Александра Блока. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Праздник поэзии в местах, тесно связанных с жизнью и творчеством одного из лучших поэтов Серебряного века, проходит уже более 50 лет. Впервые его отметили в 1970 году. В разное время гостями праздника были такие именитые мастера советской и мировой литературы, как Евгений Евтушенко, Константин Симонов, Павел Антакольский, Расул Гамзатов, Римма Казакова, а также другие известные поэты и писатели.

В программе Праздника поэзии новые выставки в усадьбах Тараканово и Шахматово, экскурсии, традиционное поэтическое шествие из Тараканово в Шахматово, панихида в память Александра Блока в храме Архангела Михаила. Кроме того, гостей ждут экскурсия в библиотеке С. С. Лесневского, выступления актеров, литераторов и музыкантов у Блоковского валуна со стихами А. А. Блока и современных поэтов.

Посетители усадьбы Шахматово смогут попасть на Ботаническую прогулку и узнать больше о хозяине усадьбы, деде поэта, ботанике А. Н. Бекетове, чье 200-летие отмечается в этом году, и о растениях Шахматова, на Театральных кулисах — о театральном увлечении Александра Блока. Программа «Усадебная мастерская» познакомит с играми блоковского времени, а занятие «Стихосложение» — с искусством написания стихов.

В усадьбе Тараканово можно будет посетить выставку «Поэт глазами художника», на которой будут представлены живописные, графические, скульптурные изображения поэта разных авторов. В Шахматове действует выставка «Поговорим о Блоке», в экспозиции которой разнообразные книги о поэте и о его творчестве.

В честь Праздника поэзии входные билеты на территории усадеб Шахматово и Тараканово будут бесплатными, билеты можно получить в кассе.

Посещение экспозиций музея-заповедника, участие в мастер-классах и интерактивных программах остается платным.

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