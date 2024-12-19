Праздничные мероприятия к юбилею музея-заповедника Чайковского прошли в Клину

17 декабря в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского г. о. Клин торжественно отметили 130-летие первого в России центра сохранения, изучения и популяризации творческого наследия великого композитора. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева зачитал первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко. Почетными гостями праздника стали глава городского округа Клин Алена Сокольская; директор Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, заслуженный учитель РФ, кандидат искусствоведения Владимир Демидов; генеральный директор Российского национального музея музыки и президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров Михаил Брызгалов; исполнительный директор ассоциации лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского Иван Щербак; генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко; руководители музеев Москвы и Подмосковья; друзья и партнеры музея.

Свои поздравления прислали Союз музеев России, российский комитет международного совета музеев (ИКОМ), и. о. ректора Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Александр Соколов, музыканты, музейщики и многие другие. С видеопоздравлениями к собравшимся обратились и. о. ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, народный артист РФ Николай Цискаридзе и художественный руководитель Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского, народный артист СССР, Герой труда Юрий Башмет.

В музыкальной программе номера представили театр «Геликон-опера» и студенты академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, а также лауреаты международного юношеского конкурса имени П. И. Чайковского.

Поздравление и подарок в фонды музея-заповедника преподнес художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, народный артист СССР Владимир Федосеев.

В этот день также состоялось открытие выставки «Пушкиниана Чайковского», приуроченной к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

Завершил праздничный день концерт Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, состоявшийся в концертном зале музея-заповедника, где прозвучали шедевры Моцарта и Чайковского.

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