Пожелание от Гузеевой: что сказала ведущая на съемках «Новогодней ночи на Первом»

Стало известно, что пожелала россиянам на Новый год ведущая «Давай поженимся!»

Телеведущая Лариса Гузеева во время съемок «Новогодней ночи на Первом. 30 лет вместе» уже записала новогоднее поздравление зрителям, сообщает kp.ru .

Съемки новогоднего шоу Первого канала проходят на «Мосфильме».

Известная ведущая программы «Давай поженимся» не изменила себе и традиционно пожелала всем одиночкам встретить свою вторую половину в новом 2025 году и создать семью.

«С Наступающим Новым годом! Я не могу не пожелать вам найти в новом году вторую половинку и обрести семейное счастье», — сказала Гузеева во время съемок главного новогоднего шоу.

На экранах ведущая «Новогодней ночи на Первом» появится в блестящем пиджаке с пайетками в компании популярного актера Максима Аверина.