Потомок Федора Достоевского расскажет о творчестве писателя в Болдине

сегодня в 16:52

В Болдине потомок Федора Достоевского расскажет о творческом наследии писателя. Алексей Достоевский, являющийся праправнуком знаменитого писателя, выступит в музее-заповеднике 7 сентября, сообщает pravda-nn.ru .

В мероприятии «Мой Достоевский» также примет участие Михаил Чириков, внук выдающегося исследователя произведений писателя — Евгения Чирикова.

В рамках этой творческой встречи Алексей Достоевский представит аудитории малоизвестные аспекты истории своей семьи, а Михаил Чириков расскажет о гениальных открытиях Достоевского и уникальных исследованиях, проведенных его дедом.

Это мероприятие предназначено для всех, кто ценит творчество великого писателя. Посещение бесплатное.