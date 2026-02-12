После смерти Джеймса Ван Дер Бика его фонд собрал $500 тыс за несколько часов

Спустя несколько часов после смерти актера Джеймса Ван Дер Бика его именной фонд получил пожертвования на сумму свыше 500 тысяч долларов, сообщает Voice .

Звезда сериала «Бухта Доусона» на протяжении последних трех лет боролся с колоректальным раком третьей стадии, но болезнь оказалась сильнее. У актера остались жена Кимберли и шесть детей, возраст которых варьируется от 4 до 15 лет.

О кончине мужа Кимберли сообщила в своих социальных сетях. В своем обращении вдова разместила ссылку на благотворительную инициативу, запущенную друзьями семьи.

«Наши друзья объявили о сборе, чтобы поддержать меня и моих детей в это непростое время. Мое сердце разбито, но я так благодарна», — прокомментировала она.

Целью сбора, согласно описанию, является покрытие текущих расходов семьи и обеспечение будущего образования детей. В течение первого часа с момента объявления было собрано более 100 тысяч долларов, а спустя несколько часов общая сумма поступлений перевалила за отметку в полмиллиона. Первоначальная цель в 500 тысяч долларов была достигнута и превышена, в связи с чем целевой показатель был поднят до одного миллиона.

В описании кампании отмечается, что все семейные сбережения были израсходованы на лечение актера. Свои последние дни Джеймс Ван Дер Бик провел в хосписе, в окружении близких. Медицинская помощь к тому моменту уже была невозможна, и терапия не проводилась. Все оставшееся время Джеймс хотел посвятить общению со своей семьей.

