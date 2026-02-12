После смерти Джеймса Ван Дер Бика его фонд собрал $500 тыс за несколько часов
Спустя несколько часов после смерти актера Джеймса Ван Дер Бика его именной фонд получил пожертвования на сумму свыше 500 тысяч долларов, сообщает Voice.
Звезда сериала «Бухта Доусона» на протяжении последних трех лет боролся с колоректальным раком третьей стадии, но болезнь оказалась сильнее. У актера остались жена Кимберли и шесть детей, возраст которых варьируется от 4 до 15 лет.
О кончине мужа Кимберли сообщила в своих социальных сетях. В своем обращении вдова разместила ссылку на благотворительную инициативу, запущенную друзьями семьи.
«Наши друзья объявили о сборе, чтобы поддержать меня и моих детей в это непростое время. Мое сердце разбито, но я так благодарна», — прокомментировала она.
Целью сбора, согласно описанию, является покрытие текущих расходов семьи и обеспечение будущего образования детей. В течение первого часа с момента объявления было собрано более 100 тысяч долларов, а спустя несколько часов общая сумма поступлений перевалила за отметку в полмиллиона. Первоначальная цель в 500 тысяч долларов была достигнута и превышена, в связи с чем целевой показатель был поднят до одного миллиона.
В описании кампании отмечается, что все семейные сбережения были израсходованы на лечение актера. Свои последние дни Джеймс Ван Дер Бик провел в хосписе, в окружении близких. Медицинская помощь к тому моменту уже была невозможна, и терапия не проводилась. Все оставшееся время Джеймс хотел посвятить общению со своей семьей.
