После развода с молодой женой Дибров советует мужчинам баловать женщин

Телеведущий Дмитрий Дибров после развода с женой, которая ушла к любовнику, углубился в тему отношений и даже начал давать советы мужчинам. Он порекомендовал мужьям баловать своих жен, сообщает «Абзац» .

По словам телеведущего, мужчины должны обеспечивать потребности своих жен, если те «достойны».

«Если она достойная, а уж особенно мать твоих детей, надо сделать все от тебя зависящее, чтобы потребности ее были бы полностью встречены», — сказал Дибров.

При этом, как уточнил телеведущий, необязательно сразу бросаться покупать роскошные машины или бриллианты для своих любимых. По его словам, можно начать с малого — баловать жен и делать им приятные сюрпризы.

Дибров развелся с супругой Полиной после того, как вскрылся ее роман бизнесменом Романом Товстиком. Всего пара прожила вместе 16 лет, у экс-супругов трое общих сыновей.

Между тем новый возлюбленный Полины также развелся с женой после 20 лет брака, в котором у них появилось шестеро детей. Впереди у него — суды за имущество и алименты.

