Посетить концерт k-pop-бэнда BLITZERS смогут гости «Фандом Феста» в Москве

Гости фестиваля «Фандом Фест» смогут побывать на концерте k-pop-бэнда BLITZERS, посетить автограф-сессию с актерами и презентацию известных издательств, говорится в пресс-релизе.

«Фандом Фест» пройдет в столице 14 и 15 сентября. Мероприятие проводится социальной сетью «ВКонтакте» на площадке Main Stage.

14 сентября состоятся презентации и мастер-классы популярных издательств. Также гости смогут познакомиться с эксклюзивами и книжными новинками.

15 сентября пройдет концерт знаменитого корейского бойз-бэнда BLITZERS. Ее солисты известны участием в британском шоу ITV Britain’s Got Talent. Они получили высокие оценки и вышли в полуфинал.

Ведущими второго дня мероприятия станут стример и музыкант Никита Сударь, стендап-комик Евгений Чебатков, блогеры Саша Кулич и Василий Бейнарович.

Кроме того, на «Фандом Фесте» состоятся презентации фильмов и автограф-сессии с актерами и продюсерами. Гости получат возможность первыми познакомиться с некоторыми секретными проектами, а также пообщаться с кастом и создателями одних из самых ожидаемых российских киноновинок.

Также гости смогут познакомиться с новым медиапроектом «Канашибари. Пока не погаснет последний фонарь. Том 2», «Лабораторией», в которой студенты из сферы геймдева презентуют свои проекты, и послушать подкасты с участием популярных блогеров.