Порядка 3,5 тыс человек посетили фестиваль школьных музеев в Химках

3,5 тыс. жителей посетили масштабный фестиваль школьных музеев в городском округе Химки с момента его открытия. Школьники изучили военную литературу, письма солдат, экспонаты времен Великой Отечественной войны, специальной военной операции, а также редкие находки, рассказывающие об истории округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На стендах — более 500 экспонатов из 19 музеев школ. Отдельный стенд, демонстрирующий историю городского округа, подготовили химкинские краеведы. Также в рамках фестиваля открыли обновленную экспозиция виртуального музея «Химки 1941-1945 — все для фронта, все для Победы». На страницах этого проекта каждый желающий может погрузиться в историю города, ознакомиться с уникальными архивными материалами, документами и реликвиями.

Проводниками в героическое прошлое и настоящее стали представители Общества краеведов, а также юные экскурсоводы — школьники, которые увлечены историей. Главная цель выставки — сохранение и передача истории юным химчанам.

Любой желающий сможет увидеть десятки тематических экспозиций своими глазами в выставочном комплексе «Артишок». Вход — свободный. Выставка будет открыта до 5 декабря.

Фестиваль школьных музеев в Химках — это не только возможность ознакомиться с экспонатами, но и шанс для молодежи принять участие в конкурсе эссе. Ребята смогут проявить свои таланты, рассказать о значимых исторических событиях и их влиянии на современность.

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