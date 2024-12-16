Порядка 250 конкурсантов собрал открытый фестиваль памяти Свиридова в Балашихе

XXIV-й Всероссийский открытый фестиваль-конкурс «И в сердце светит Русь…» памяти выдающегося композитора Г. В. Свиридова стартовал в детской школе искусств № 1 г. о. Балашиха. На этот раз в традиционном фестивале участвуют музыканты из Москвы, Владимирской и Тульской областей, Республики Адыгея и 27 городов Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году фестиваль посетило рекордное число участников. В организационный комитет подано более 250 заявок для участия в номинация среди солистов-инструменталистов, инструментальных ансамблей, вокалистов и хоровых коллективов.

В состав жюри конкурса вошли ведущие современные композиторы России и педагоги лучших музыкальных учебных заведений страны. Балашиху в конкурсной программе представили воспитанники пяти школ искусств.

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